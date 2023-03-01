張姓男子2010年家中失火導致張男一氧化碳度毒死亡，沒想到張男的親妹竟將凶宅在隔年賣出，且意圖隱瞞張男在家中死亡的事情，在屋況確認書上勾選不是凶宅，導致翁男以市價買下屋子。直到鄰居看不下去，偷偷告知翁男「買貴了」，翁男調查後才發現屋子實情。檢方偵結將張女依詐欺罪起訴。

高雄市2010年12月20日前鎮區發生一起民宅火警，當時張男因火勢猛烈，在家中因一氧化碳吸入過量而中毒死亡，胞妹張女在張男死後順理成章的繼承了失火的房屋，並在隔年4月委託仲介賣掉此房屋。

但張女卻在簽署賣屋文件、確認物件狀況時，在「建築物現況確認書」中，勾選非凶宅選項，明顯刻意隱瞞自己哥哥在家中死亡的事情。

沒想到房屋立刻就被翁男看上眼，並以900萬的價錢成交，翁男開開心心住進新房以後，卻被陳姓鄰居告知「你買貴了」，這間房子的原屋主因病過世，翁男才驚覺自己買下凶＼宅。

高雄地檢署偵查時，負責賣屋的陳姓房仲表示，張女當初跟他說的是因病死亡，而非所謂的非自然死亡，所以她並不知情這間屋子曾發生過命案，因此陳行房仲以不起訴處分。

但偵查張女時，張女才坦承她其實知道自己哥哥張男的死因，但她不覺得因為一氧化碳中毒死亡為自殺和凶殺類，所以才在確認物件狀況時勾選「否」的選項。雄檢偵查後將張女依依詐欺

罪起訴。