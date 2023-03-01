台北市長蔣萬安昨（2月28日）出席228事件紀念活動時，遭遇抗議民眾嗆聲「殺人兇手」，民進黨立委范雲也呼籲，蔣若有誠意面對受害家屬，那就應將先人帶回大陸「入土為安」，此話引來淡江大學助理教授何景榮批評。沒想到竟有綠粉以何景榮出身印尼、印尼國父蘇卡諾（Sukarno）「出賣」台獨人士陳智雄為由攻擊他，讓他相當傻眼。

何景榮昨在蔣萬安臉書針對228事件的貼文留言，他指出，范雲所涉入的3+11「害死了」800多人，這些人中也有台北市民。何景榮希望，蔣萬安也幫台北市疫情的受害者家屬主持公道，向范雲追討賠償、追究刑責。

對此，有綠粉在何景榮的留言底下嗆聲，指何的母國印尼的國父蘇卡諾，「出賣」了協助他建國的陳智雄。該綠粉痛批，何景榮有這樣「顧左右而言他」的發言，真的不令人意外、完全繼承了那樣的民族性。

何景榮今則再針對該綠粉的行為發文提到，老爸做的事，拿來批鬥兒子；祖先做的事，拿來批鬥曾孫，蘇卡諾70年前做的事，竟被「台派」拿來批鬥2億7千萬的印尼子民，而這些人跟大家說反歧視、和解共生，「我們竟然蠢到會相信？」此外，何景榮也狠酸，幸好自己是印尼人，因為台灣人的臉「真的被這些綠粉給丟光了」。