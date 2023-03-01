桃園市永安漁港楊姓船長指控，昨上午出海捕魚，乖乖待在捕撈區內，卻遇到中油外包工作船闖入，要價16萬元的漁網硬生生被絞斷。楊質疑，工作船未申請警戒船引導且擅闖捕撈區，痛罵「抄小路？連燃料都要省！」將要求賠償。對此，中油表示，初步向廠商瞭解工作船沒有絞斷漁網感覺，將約談廠商與漁民一同釐清事發原因，若工作船違規屬實，會負起賠償責任。

楊姓船長指出，2月28日上午9時出海捕撈白鯧和黃魚等，接近下午1時，他在離岸約1.3海浬處，突然出現2艘中油工作船，闖入捕撈區域內，儘管他想趕快收起外圍漁網也已來不及，花費16萬元買的漁網就這樣沉入海中。

楊姓船長氣炸控訴，他的捕撈範圍在1海浬處，工作船的航道在3海浬，質疑廠商為了省燃料費抄近路，擅闖漁民捕撈區，再加上平時都會向中壢區漁會申請派出警戒船，讓海上的漁民多加注意，但昨日連警戒船都沒看見，痛批作業程序不能省，否則會大大影響漁民生計。

楊姓船長提到，中油第三天然氣接收站工程，過去頻傳工作船絞斷漁網事件，以往漁民總是摸摸鼻子認了。他說，若是他誤放漁網到工作船航道上，心甘情願接受被絞網的結果，但這次是工作船不守規定闖到捕撈區，造成漁網和漁獲雙重損失，將向中油要求相關賠償。

中壢區漁會表示，以往中油廠商若有工作需求，都會向漁會申請租用警戒船，此案待船長下午向海巡署北部分署第八岸巡隊永安漁港安檢所完成報案程序後，會再調出雷達航跡圖，確認現場船隻航行動向為何。

中油則回應，初步向廠商確認該工作船並沒有感到有「絞網的感覺」，目前正邀集楊姓船長和廠商，一同釐清現場情況，仍在調查事發原因中，若最後確認是工作船造成漁網損壞，一定會負起賠償責任。