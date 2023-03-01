中廣董事長趙少康（中），1日到南投力挺立委候選人林明溱（左二）。（廖志晃攝）

中廣董事長趙少康（左三），1日到南投力挺立委候選人林明溱（左二）。（廖志晃攝）

台灣面臨五缺！綠高官卻狂拚南投輔選？ 趙少康酸：小蝦米對大鯨魚的選舉

南投縣立委補選倒數計時，中廣董事長趙少康1日到南投為立委候選人林明溱助選時表示，民進黨把立委補選搞得像總統大選，所有高官部會首長都到南投輔選，林明溱是小蝦米對抗大鯨魚，但是，讓林明溱進國會就多一分制衡的力量。

選戰在即，國民黨固守中興新村鐵票區，包括南投縣長許淑華、縣議員宋懷琳、林儒暘，及身兼民眾黨南投縣黨部主委的議員簡千翔等人，都為林明溱拉抬聲勢。

趙少康表示，南投立委補選，剩下10個月的任期，卻搞到好像總統大選，民進黨的大官都來了，不僅賴清德副總統御駕親征，行政院長、副院長、農委會主委，還有其他部會首長都跑到南投；法務部長不查陳宗彥性招待疑雲，不查88槍案的2名主嫌，卻跑到南投坐鎮，是要嚇誰啊？是不是要製造寒蟬效應？

趙少康強調，此次立委是賴清德當選民進黨主席第一戰，他希望能建立戰功。民進黨執政千瘡百孔，從過去缺口罩、缺疫苗、缺病房，到現在缺蛋、缺水、缺電、缺藥，什麼都缺，民進黨只會製造仇恨，只會抹紅別人，這樣的政府能讓他們繼續執政嗎？

趙少康說，2024年就是戰爭與和平的選擇，他去年九合一選舉就高呼「票投民進黨，青年上戰場」，現在民進黨修《全動法》讓孩子16歲就要造冊，到底要把台灣變成什麼？希望大家用選票給民進黨一點顏色瞧瞧。

林明溱說，他原本縣長卸任就要休息了，但為了固守這席立委不被民進黨拿走，他寧願出來犧牲，參與立委補選就是希望要和平，不希望年輕人上戰場；他當8年縣長到大陸10次，而且是去大陸賣茶葉、農特產，還到浙江寧波港爭取綠色通道，民進黨做得到嗎？現在大陸不買台灣農產品，茶農家裡囤積多茶葉賣不出去。林明溱強調，他一定要守住這席立委，因為他不僅能協助許淑華爭取建設，還能守護兩岸和平。

許淑華表示，林明溱30年來為南投打下的基礎有目共睹，民進黨卻在不到1個月的時間，把他說成十惡不赦的人，讓林明溱非常委屈，也侮辱南投縣民；這場選戰是總統的前哨戰、南投的保衛戰，更事關中興新村的未來發展，一定要讓林明溱勝選，成為壓倒民進黨的最後一根稻草。