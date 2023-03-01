嘉義市長黃敏惠宣布將帶領食品嘉義隊參加2023年東京國際食品展。（廖素慧攝）

嘉義市經典美食之一「林聰明沙鍋魚頭」將赴日本拓展新商機。（廖素慧攝）

嘉義市十大伴手禮之一「四季蜂蜜」將參加2023年東京國際食品展。（廖素慧攝）

阿久師米食業者李玉蘭強調採用台灣農產食材製作米點心。（廖素慧攝）

渼橘客業者柯博仁展示將參展的果醬、果乾。（廖素慧攝）

阿潘肉包業者潘韋誠將帶熱銷品蛋黃酥前進東京食品展。（廖素慧攝）

嘉義市政府將帶領「食品嘉義隊」到日本參加3月7至10日舉辦的「2023東京國際食品展」，1年銷量媲美15座101大樓高度的蛋黃酥也要出擊到海外，市長黃敏惠表示，這是疫情後首發的國際食品展，要讓嘉義市特色產品拚進全世界。

阿潘肉包業者第3代潘韋誠說，這是首次參加東京國際食品展，將帶外國人喜歡的台灣糕點類蛋黃酥、鳳凰酥去拓展海外市場，這兩款是他們門店的熱銷產品，蛋黃酥1年銷量約是15座101大樓的高度。

東發養蜂場負責人林永勝說，這是第2次參加東京國際食品展，這次主推自創品牌「四季蜂收」優質蜂蜜，曾榮獲「2021全國國產龍眼蜂蜜品質評鑑」頭等獎，並入選嘉義市10大伴手禮。

渼橘客業者柯博仁說，渼橘客用天然食材製作果醬、果乾，從2017年參展至今是第5年，在日本也有主顧客，要打入日本市場必須長期經營，堅持品質。

阿久師米食業者李玉蘭說，自創品牌「阿久師」10年，採用台灣農產品例如有機米製作米餅、米點心，在地製作，減少自國外進口運輸過程中的碳排量，產品蘊含低碳環保的理念及作法。

黃敏惠表示，疫情3年多來對產業衝擊很大，市府團隊帶領業者深蹲練功，舉辦購物節、普發振興消費金2000元、策辦「2021台灣設計展」提升產業品牌力與設計力，協助產業數位轉型開創線上商機，終於可以再出國參展了，3月6日她要率隊參加2023東京國際食品展，出席台灣館開幕活動。

黃敏惠還欣喜宣布，主計總處最近公布2022年嘉義市營利事業銷售額2776億4669萬1000元，連續4年再創新高，比2021年增加239億4219萬8000元，年成長9.44％，這是大家齊心努力打拚的成果。