彭博社指出，有日本軟體銀行在背後當金主撐腰的Coupang，在經過多年虧損後，好不容易盼到連續兩季都出現獲利，但現在營收成長空間似乎受限，給酷澎未來營運又添加不少變數。

Coupang上季每股盈餘為6美分，跟2021年同期虧損23美分相比進步很多，市場普遍預估則為4.6美分。每股獲利能力大增的消息一出，酷澎在美股盤中一度大漲5.6%，收盤時漲幅收斂至2%。

這家在美國掛牌的電商大廠表示，全球景氣的不確定性，影響到我們所有人。不過，誠如大家所見，Coupang不僅持續在市場成長更加快速，且繼續以強勁的步伐向前邁進。

這家被外界視為韓國版亞馬遜的電商，自事業創辦以來一路篳路藍縷，曾經賠錢好多年。為了找尋省錢之道，酷澎藉著極度自動化方式，在倉儲與配送中心內，使用上千個機器人來送貨、分類與包裝。

Coupang指出，自動化讓物流中心的效率至少提升兩倍，會利用更多機器人，繼續來降低成本。同時，經調整後的EBITDA（稅前息前折舊前攤提前獲利率）目標，目前設定最少要看見10%。

新冠疫情退燒後，電子商務的需求也大不如前，但酷澎卻利用收取會費的方式來鎖定消費者。面對韓國同類型業者激烈競爭，像是Naver、新世界百貨以及樂天購物等，雖然Coupang調高收費標準，客戶群還是很死忠。

除了電子商務項目外，酷澎也把事業觸角伸入其它行業，例如還在虧損的Coupang Eats外送餐點服務，以及Coupang Play串流媒體平台等。另外，Coupang還計劃擴大在台灣與日本的快遞事業。