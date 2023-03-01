備受爭議的奈及利亞總統大選結果出爐，「全國獨立選舉委員會」今天表示，執政黨候選人提努布（Bola Tinubu）獲得勝利。提努布將成為這個非洲人口最多的民主國家新任總統。

根據「全國獨立選舉委員會」（INEC）發布的結果，「全民進步黨」（APC）候選人提努布贏得880萬張選票，反對黨「人民民主黨」（PDP）候選人阿布貝卡（Atiku Abubakar）獲690萬張選票，工黨的歐必（Peter Obi）獲610萬張選票。

隨著總統布哈里（Muhammadu Buhari）下台，許多奈及利亞人希望藉由25日舉行的大選，能為這個西非國家選出一位解決不安、平息經濟不振、對抗貧窮的領導者。

這場大選的投票過程基本平和，不過許多投票站出現延遲的困擾，同時選舉結果回傳中央網站也因技術問題中斷，加深了人們對作票的憂慮。

人民民主黨與工黨已呼籲取消投票，並要求重新選舉，他們聲稱計票作業受到大規模操縱。

不過，「全國獨立選舉委員會」回應表示，「來自各州的結果表明開票過程自由、公平、可信，這與兩黨的暗示相反。」

「全國獨立選舉委員會」說，政黨應讓整個選舉過程依規完成，然後將他們質疑的問題訴諸法庭。

現年70歲的提努布是一位長期的政治「造王者」，他憑著1999年至2007年擔任拉哥斯州長的經歷，在競選時表示「輪到我」來管理非洲最大的經濟體。

提努布承諾「重燃希望」，但競爭對手質疑他的健康狀況、過去被控的貪污行為，以及與布哈里之間的關係。批評人士認為布哈里未能讓奈及利亞變得更為安全。

自1999年奈及利亞結束軍人統治以來，這次大選是第一次出現各方勢均力敵的情況，61歲的歐必以政治老對手為對象提出改革理念，吸引了年輕選民。

這次大選中，近9000萬奈及利亞人擁有資格投票，其中近1000萬是新選民，許多都在34歲以下，他們希望有機會能對奈及利亞的改革表達意見。

歐必在拉哥斯獲勝的結果令人意外。拉哥斯是選民登記人數最多的州，也是有「拉哥斯教父」之稱的提努布傳統堡壘。

與拉哥斯州同名的大城拉哥斯，憑藉其耀眼的諾萊塢（Nollywood）電影場景與Burna Boy這樣的非洲節奏（Afrobeats）巨星，將奈及利亞置於文化版圖上，但近一半的奈及利亞人生活在貧困中，通貨膨脹率達到兩位數。

奈及利亞下一任的領袖面臨了巨大的安全挑戰。東北部的伊斯蘭叛亂活動已導致200萬人流離失所，民兵在西北進行大型綁架，分離主義者在東南部襲擊警察。

「全國獨立選舉委員會」為了這次選舉，首次在國家層面引入了生物辨識技術識別選民身分，但反對黨表示，系統未能上傳計票結果讓選票受到操縱，同時與地方投票站的人工計票結果有所差異。

另外，延宕的投票過程與緩慢的開票結果，讓許多選民感到沮喪與憤怒。

包括歐盟在內的國際觀察員注意到重大後勤問題、選民被剝奪選舉權，以及「全國獨立選舉委員會」缺乏透明度。

2019年，「全國獨立選舉委員會」被迫在投票開始前幾個小時將選舉延後一周。當年人民民主黨的阿布貝卡在輸給布哈里時大喊詐欺，但最高法院後來駁回了阿布貝卡的訴求。