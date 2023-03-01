好市多推新甜點，一名女網友分享，看到新甜點「卡士達派」後立刻買回家，吃起來很像布丁，內餡軟嫩、皮脆脆的，吃起來很順口，而且12吋只要399元，CP值很高，引起網友討論，不少人暴動喊太誘人了，而且尺寸大到機車恐載不下。

一名女網友昨在在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，好市多推出一款新甜點，12吋的超巨大卡士達派，吃起來口感很像是布丁，不是那種軟軟稠稠的卡士達醬，底部的餅皮脆脆的，整體吃起來很順口，又不會太甜膩，而且只要399元。

貼文引起網友討論，不少人流口水直呼想吃，「感覺自己回家撒糖再用噴槍烤一烤更好吃」、「看起來很厲害」、「可惡，看了好想吃」、「看起來好誘人喔」、「超好吃，像蛋塔內餡軟軟的，好切，後續直接用湯匙吃，不會太甜」。

另有品嘗過的網友則說，這吃起來很像是巨型蛋塔，喜歡吃蛋塔的人應該會很愛，但如果是卡士達控應該會很失望。「還好現場有試吃，吃了之後瞬間滅火」、「吃起來沒有卡士達的味道，反而像是巨大版普通的蛋塔，蛋塔控可以買」。