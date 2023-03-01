《時來運轉》運彩報報－電競LOL精彩賽事推薦

《英雄聯盟》韓國冠軍聯賽（LCK）春季賽第6週賽事於上週日結束，目前戰績11勝1敗的T1穩坐聯賽第1，同時也確定取得晉級季後賽的資格。戰績9勝4敗的GEN.G緊追其後，目前排名第2。DK、HLE和LSB的戰績同樣都是8勝4敗，但由於淨勝局數DK為9局，高於HLE的6局以及LSB的4局，因此DK排名第3、HLE排名第4、LSB排名第5。KT羅斯特目前戰績7勝5敗，尚在晉級季後賽的安全名單內。剩下的4支隊伍：BRO、KDF、DRX及農心紅軍（NS），僅有目前戰績4勝8敗的BRO勉強還有打進季後賽的機會。

本週四（3/2）安排有2場比賽，分別由KT對上GEN.G，以及NS對上HLE，比賽在虎牙直播、Twitch…等平台上都有直播，切勿錯過。以下是相關分析：

3/2（四）16:00，GEN.G戰隊 @ KT羅斯特，推薦：「大2.5（局）」勝

先說GEN.G，上週2場比賽先後對上聯盟排名第10的NS以及排名第9的DRX，均以直落2的結果輕鬆取勝。對上NS與DRX的比賽，GEN.G取得勝利是意料中的事，畢竟無論是陣容或是選手狀態，GEN.G都是大幅領先對手，其中對上NS的比賽，不僅雙核心Chovy、Peyz兩人全場分別打出KDA值7.3（14／4／15，代表「擊殺數」／「死亡數」／「助攻數」，以下同）、KDA值6.3（7／3／12）的漂亮成績，上路Doran更是斬獲全場最高的KDA值10.5（8／2／13），最終GEN.G也以直落2輕鬆拿下勝利。再說KT，上週2場比賽先後對上聯盟排名第3的DK以及排名第1的T1，雖然均落敗，但KT的實力不差，從數據面來看，KT的戰損比（Kill to Death ratio，K/D）1.23，平均每局10.3個擊殺、8.4個死亡，在聯盟排名第4；陣容兩員大將中路Bdd的KDA值3.8（2.8／1.8／4.1）、下路Aming的KDA值5.2（3.6／1.3／3.2），兩人的表現在LCK都是頂尖，整體來說，KT依然是GEN.G不可忽視的強勁對手。本場比賽，雙方都是LCK的頂尖隊伍，實力相近，勝負難料，看好3局打滿，推薦可買大分。

3/2（四）18:30，HLE戰隊 @ 農心紅軍，推薦：「HLE戰隊－1.5（局）」勝

先說HLE，上週2場比賽先後對上聯盟排名第7的BRO以及排名第8的KDF，均取得勝利。近期HLE的狀態明顯回溫，對上BRO的比賽，HLE以2：1拿下勝利，打野Clid選用「菲艾」及「李星」等英雄，打出全場最高的KDA值8.0（10／3／14）技驚四座，此外，HLE雙核心Zeka和Viper的配合度也有提升，兩人分別打出KDA值5.4（14／5／13）、4.8（7／5／17）的成績，合力幫助隊伍拿下勝利；本季賽程過半後，HLE這支慢熱的「銀河艦隊」總算是開始打出他們該有的樣子。再說NS，上週2場比賽先後對上聯盟排名第2的GEN.G以及排名第5的LSB，吞下2連敗，目前春季賽累積已8連敗的NS，看不出隊伍有任何轉機，也幾乎可以確定無緣晉級季後賽，從數據面來看，戰損比0.70，平均每局9.0個擊殺、12.9個死亡，在聯盟排名倒數第3。本場比賽，雙方實力落差不小，看好HLE能輕鬆拿下勝利，推薦可買HLE讓1.5局勝。