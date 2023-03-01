台中市龍井區竹坑南寮步道觀景平台、步道周邊植栽被燒毀，市府預計七月修復。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中龍井區第五公墓27日發生雜草火警，造成原本景觀優美的南寮登山步道變成一片焦土，在臉書社團「龍井之鄉」有網友PO出火災過後南寮登山步道一片焦黑、光禿禿慘況；對此，台中市政府表示，初勘主步道仍可通行，毀損部分已拉設警示線封閉，預計七月修復，呼籲登山民眾，隨時注意步道兩側周邊狀況，避免發生危險。

台中市消防局指出，27日12時許接獲龍井區南崗產業道路火警，現場為第五公墓雜草因不明原因燃燒，派遣第四大隊、龍井、犁份、春社、協和、工業區等單位，總計13輛消防車、34名消防員前往搶救，火勢在15時42分控制，在19時22分撲滅，整體燃燒面積達2公頃以上。

由於該處正是南寮步道所在，火勢讓原本青綠的登山步道一片焦黑，慘況經網友PO文，不少民眾也留言「真的很扯，好好的一個步道就這樣爛了」、「剛剛去了都是臭灰搭的味道！」。

台中市政府回應，龍井竹坑南寮登山步道有主步道，以及A、B、C三條支線步道，經維管單位龍井區公所初勘，目前主步道仍可通行，毀損部分包括一座景觀平台燒毀，另外，A、B支線步道部分路段2側樹木也有燒毀情形，已拉設警示線先行封閉，避免民眾靠近；後續觀旅局將盡速協同龍井區公所再次全線勘查，勘查後針對設施燒毀部分爭取經費，預計7月辦理修復。

觀旅局呼籲，民眾近日前往登山時，切勿闖入已封閉的區域，並請隨時注意步道兩側周邊狀況，避免發生危險。