BRC監測到所有主要品項的價格都出現大幅上漲，並為自2005年有該調查紀錄以來的最高上漲水準。

整體商店的價格通膨為增加8.4%，高於一月的增加8.0%。

BRC執行長Helen Dickinson說，由於烏克蘭戰爭帶來能源帳單飆升，較高的營運成本，以及嚴峻的交易環境，零售商價格持續對此做出反應，零售價格通膨也創下歷史新高。

生鮮食品通膨上升16.3%，較一月的15.7%再創新高。

Dickinson說，英鎊走弱，導致從歐洲進口的農產品價格上揚，衝擊了生鮮食品價格。

BRC的調查結果也呼應了其它的調查報告。

BRC也預計，即使即使今年上半通膨進一步降溫，零售價格在未來幾個月將持續保持在高水準。

英國官方的消費者物價指數(CPI)在10月達到11.1%近41年新高之後，1月降溫到10.1%。

由於借貸成本的上升，以及英國政府削減對家庭能源帳單的支援，也讓英國家庭在今年面臨可支配所得的下降。