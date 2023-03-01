新竹市長高虹安續查新竹棒球場大祕寶，其中公務人員的行政疏失高虹安1日證實，經市府調查，已列出10多位公務官員有疏失。（本報資料照片）

工程缺失不斷擴大！新竹棒球場工程人員疏失 高虹安證實：層級最高是內政部次長 @ChinaTimes ​

新竹市長高虹安續查新竹棒球場大祕寶，其中公務人員的行政疏失高虹安1日證實，經市府調查，已列出10多位公務官員有疏失，在列官員的層級最高是直接點名了前市府工務處長、現任內政部次長吳堂安。對此，吳堂安嚴正聲明，時任新竹市政府工務處長時，棒球場相關預算書圖審核，一切均依規定辦理。

吳堂安指出，他早在2021年3月即已離開新竹市政府，當時球場的整地、覆土及排水工程，均尚未施作，報導指稱其有疏失，顯與事實不符。