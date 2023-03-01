桃園市中華花藝協會於3月1日至3月5日在桃園展演中心展場盛大展出「桃灼其華－中華插花藝術展」。（桃園市文化局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市中華花藝協會於3月1日至3月5日在桃園展演中心展場盛大展出「桃灼其華－中華插花藝術展」，由於適逢農曆2月15日的「花朝節」，也藉由花藝展慶賀百花生日，並以「桃灼其華」為題進行花藝創作，展出100多件各具特色的花藝作品。

文化局表示，桃園市中華花藝協會於桃園展演中心辦理「桃灼其華－中華插花藝術展」，展期從今天起至5日止，這次邀集100多位女性花藝愛好者，帶來100多件各具特色的花藝作品，展現女性巧手工藝成果，並且更響應3月8日婦女節，要帶給市民朋友心靈與視覺上的雙重饗宴。

文化局說，桃園市中華花藝協會理事長邱麗華投入花藝創作長達30年，有感花藝的熱情與中華花藝的使命，號召愛好者共同成立協會，這次展覽集結桃園10多位中華花藝教授共同策畫，並由100多位學員參與花藝創作。「桃灼其華－中華插花藝術展」包含5大區域，分別有理念花、寫景花、心象花、造型花，以及適應於傳統文人生活場景的茶、禪、供花。

文化局指出，近年來各界特別重視的ESG環境永續風潮，這理念也吹進花藝創作領域，中華花藝向來是以「劍山」進行插作，避免使用化學合成的「花泥」減少環境的負擔，這次展覽中有件花藝作品「地球母親的願景」，便是闡述人類對山河大地的破壞，期盼能透過花藝創作形式修補與環境之間的裂痕，更強調地球有未來、人類才有未來。

除了有作品展覽外，明天起現場還有示範插花教學、環保插花教學、親子插花教學，歡迎民眾把握展期前來欣賞花藝之美。