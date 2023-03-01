苗栗縣長鍾東錦、竹南鎮長方進興等人一起祭拜祈求幸福巴士通車安全。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦特別說明未來苗栗縣交通問題治理要與新竹、台中結合。（謝明俊攝）

陳澄波基金會創辦人陳榮秋及廣源科技園區創辦人謝廣源各捐出1百萬元購置幸福巴士。（謝明俊攝 ）

為了服務鎮內偏遠地區民眾行的便利，立委陳超明及竹南鎮公所爭取公路總局補助鎮內2部幸福巴士行駛海口、崎頂、公館等偏遠無公車地區，陳澄波基金會及廣源科技園區創辦人謝廣源各捐贈1百萬元協助購置新巴士，1日上午由苗栗縣長鍾東錦等主持啟動儀式，期望新巴士能夠為更多長輩帶來便利。

竹南鎮幸福巴士路線與公車路線錯開。（謝明俊攝）

竹南鎮幸福巴士路線與公車路線錯開。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦及竹南鎮長方進興等人，1日共同表持幸福巴士啟動。（謝明俊攝）

陳澄波基金會創辦人陳榮秋捐出1百萬元購置幸福巴士。（謝明俊攝 ）

竹南鎮因設有火車站，是苗北地區重要的交通樞紐，分別通往台北、新竹、頭份市南庄鄉及苗栗市等重要城鎮，但鎮內仍有多處偏遠里，如公館里、海口里、崎頂里等，位處竹南鎮的最東南、西南及最北端，並無公車路線經過，竹南鎮長方進興從4年前起，就透過立委陳超明向公路總局爭取補助購置2部中型巴士用於經營幸福巴士。

竹南鎮幸福巴士特別設置輪椅區。（謝明俊攝）

竹南鎮幸福巴士特別加裝輪椅輔助設備。（謝明俊攝）

為服務身障朋友，2部幸福巴士都改裝為無障礙大客車，共可容納13人座及1座輪椅，鎮公所花了2個多月時間研擬幸福巴士路線，主要避免與原有公車路線重疊，並有效服務偏遠地區鎮民，依南北及平假日共規畫6條路線。

竹南鎮幸福巴士目前規劃時刻，平日（周二至五）以服務偏遠地區民眾往返市區為主，假日則以串連鎮內各景點，如：天仁茶文化館、四方牧場、竹南啤酒廠、崎頂新樂園、龍鳳漁港、假日之森、親子之森、長青之森、官義渡公園、龍鳳宮、慈裕宮、獅山多功能運動公園、四方鮮乳酪故事館等，藉以提供友善的觀光服務，推動竹南鎮內觀光。

鍾東錦說，日前竹竹苗三城召開高峰會，竹竹苗的交通問題成了重要焦點，未來苗栗縣解決苗北地區的交通問題，將以頭份市的苗栗客運總站，以及竹南火車站等為2大中心，並結合竹南科學區、延伸至銅鑼科學園區為同一交通網絡，苗南地區可能與中部8縣市共同治理區域較接近，所以未來苗栗的交通問題應會分別加入竹竹苗及中部8縣市共同治理區域，也希望中央能多加補助，解決苗栗預算困境。