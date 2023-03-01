台鋼集團會長謝裕民（左）頒發新台幣130萬獎金，由台鋼足球隊長陳威全代表收下。（李弘斌攝）

南市台鋼足球隊季前誓師，今年力拚空前的企甲4連霸。（台鋼提供）

南市台鋼去年拿下我國在亞足聯盃的歷史性首勝，也於驚濤駭浪中逆襲完成企業甲級足球聯賽3連霸，今天全隊在府城舉辦開季記者會，將企甲3連霸獎盃獻給台南市長黃偉哲，台鋼集團會長謝裕民也頒發新台幣130萬獎金，今年除要尋求空前的企甲4連霸，也希望在亞洲賽事發光發熱。

「台灣這個月要舉辦棒球經典賽，魔獸也在台灣掀起熱潮，可是足球才是全世界最夯的運動。」黃偉哲說，當大家看世界盃為梅西喝采時，不免要問台灣有沒有梅西？又在哪裡？他特別肯定台鋼締造企甲3連霸的努力，也期許台鋼走出台灣，在亞洲賽事發光發熱。

台鋼作為國內唯一橫跨棒、籃、足的企業，謝裕民表示，投入這3項運動就是希望體育能在南部掀起熱潮，還特別提到昨天在T1職籃聯盟明星賽，飛過「魔獸」霍華德頭頂的灌籃大賽冠軍得主，就是台鋼獵鷹的劉駿霆。麾下已有棒、籃職業隊的謝裕民，期許有一天也能成立台灣的足球職業隊。出席記者會的中華足協新任理事長王麟祥也呼應說，希望未來台灣不只有企業甲組聯賽，而是能有職業足球。

台鋼領隊劉福財則宣示足球隊今年的三大目標，一是台南市足球向下扎根，已成立各級梯隊，二是爭取企甲4連霸，三為亞足聯盃爭取佳績。總教練羅智聰則表示，今年本土陣容有國腳吳俊青、潘文傑「鳳還巢」，以及王睿、蔡碩哲加盟，外援因應新的5＋1政策，本月也會有4名生力軍報導，象牙海岸前鋒安以恩更可望於6月取得我國國籍。

羅智聰說，雖然各隊都以「擊敗台鋼」為目標，仍會力拚企甲4連霸，更希望趁後疫情時代國際賽回到正軌，亞足聯盃有3場小組賽在台灣舉辦，台鋼能更上層樓殺入淘汰賽階段。