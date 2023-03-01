勞動部今(1)日公布最新無薪假統計，目前實施人數1萬7532人，較上周統計增加1037人。當中製造業受訂單影響，人數增加為多，批發零售業、支援服務業（旅行社為主）同樣也有小幅增加。

勞動部今日公布勞雇雙方協商減少工時事業單位計2392家，實施人數1萬7532人，上期2月16日公布實施家數計2315家，實施人數1萬6495人，本次家數增加77家，人數增加1037人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

勞動條件及就業平等司副司長王金蓉說明，本期增加較多的產業依舊是製造業，本次增加663人，而批發零售業和支援服務業則分別114人，都是小企業接續實施。

王金蓉指出，製造業中有3家實施較多，有一家電腦周邊設備製造的資訊電子工業就增加了210人左右，另有一家醫藥製造工業則增加150人，最後則有一家自行車零件製造業者增加了50人，主因都是受國內外訂單減少所致。

王金蓉說，目前製造業在人數上仍有增加趨勢，會將減班休息的實施狀況供經濟部等了解與協助。