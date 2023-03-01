台中市和平區因地處偏遠、幅員廣闊，至今沒有機車排氣檢驗站，梨山居民要耗費5小時以上車程才能做機車定檢，台中市環保局2019年開始辦理戶外定檢服務，每年3場次，今年將在3月16日到19日到梨山地區巡迴舉辦。

環保局表示，統計去年台中市和平區機車排氣檢驗總到檢數為2584輛次，其中梨山地區完成排氣檢驗機車達428輛次。梨山地區位處台中市、宜蘭縣、花蓮縣交界，檢測過程中發現也有從宜蘭、花蓮前來梨山驗車的民眾，凡是高山地區有需求民眾，台中環保局協助鄰近縣市車主完成定檢，除確保排氣符合標準外，更有服務偏鄉永續城鄉行動精神。

環保局說，未定期提供定檢服務前，和平區的排氣定檢率平均為37.2％，每年安排定檢服務及加強定檢資訊通知後，去年和平區的機車排氣定檢率平均提升至56.4％。

環保局指出，3月16日至19日期間將前往梨山地區當地的德基派出所、林務局梨山工作站、和平區農會梨山分部、環山派出所、勝光派出所及武陵農場等地點辦理機車排氣戶外定檢服務，呼籲當地居民屆時踴躍檢驗。

環保局呼籲，出廠滿5年以上的機車，每年應依行照發照月份及前後1個月期間，主動前往機車排氣檢驗站完成當年度排氣定檢，以免逾期未檢驗而受罰，提醒民眾應妥善維護保養使用中的車輛，拒當烏賊車，齊心守護台中市空氣品質。