台灣港務公司3/1在高雄港港史館舉行成立11週年慶暨金舫獎頒獎典禮，邀請港區公協會、航商業者、CIQS與航港局等機關共同歡慶11周年，並依循傳統舉行金舫獎頒獎典禮。同時，特別邀請韓國釜山港灣公社前來與港務公司轉投資事業台源國際控股公司簽署合作意向書，宣示未來雙方於東南亞合作。

台灣港務公司3/1在高雄港港史館，舉行成立11週年慶暨金舫獎頒獎典禮。(記者張雅雲攝)

1日由經濟部政務次長曾文生、交通部常務次長祁文中、航港局長葉協隆及港務公司董事長李賢義、高雄市政府副秘書長王啟川、港務公司總經理陳劭良一起為港務公司切生日蛋糕，開心歡慶11周年，並由港務公司基隆分公司總經理高傳凱與港務公司台中分公司總經理陳榮聰為港務公司獻唱生日快樂歌，讓現場驚喜不已。

李賢義表示，2022年的海運市場有如洗三溫暖般忽熱忽冷。上半年延續新冠肺炎疫情造成塞港及缺櫃問題，艙位供不應求，下半年因年初俄烏戰爭及通貨膨脹波及，全球需求急轉直下。雖然舒緩塞港與缺櫃問題，但也迎來航運需求不振、全球海運價格暴跌等新的難題。全球經濟遭逢巨大衝擊，依據行政院主計總處發布2022年台灣經濟成長率概估約2.43%；可見，在國際貿易供應鏈扮演運輸角色的海運業，無法倖免於災，台灣港群貨物裝卸量因此受到影響。

在充滿挑戰環境下，港務公司2022年持續投入各項軟硬體建設，如高雄第七貨櫃中心、基隆港西二、西三倉庫旅客中心及高雄港埠旅運大樓等相關工程。以及建置港務168-高雄港區路況資訊網、3D智慧營運圖台及港區E化車道與自動化車道導入Al功能等資訊系統，強化港埠服務品質與效能，2022年營業收入創下歷年新高，來到219.2億元，也成功招商引資超過350億元。

除硬體建設外，港務公司積極推動港埠永續，參加第15屆台灣企業永續獎(TCSA)獲得「永續報告運輸業白金獎」及「非製造業–循環經濟領袖獎」等2項大獎，期為提供永續優質的港埠經營環境。

本屆金舫獎合計38家業者獲獎。(記者張雅雲攝)

緊接著頒發的金舫獎，本屆獎盃形狀為帆形水晶琉璃，銀色船型及海浪昂首向前設計，彰顯克服挑戰與潔淨永續意象，獎項分為7類，包括貨櫃碼頭經營業、散雜貨碼頭經營業、裝卸承攬業、船務代理業、港埠永續、港埠建設投資及特殊貢獻等，合計38家業者獲獎。

展望未來，港務公司將持續攜手業者齊心共同打拼，並特別邀請韓國釜山港灣公社前來與港務公司轉投資事業台源國際控股公司1日簽署合作意向書，宣示未來雙方於東南亞合作的決心。(記者張雅雲/高雄報導)