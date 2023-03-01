無人機業者用腳踩碎無人機，抗議政府漠視其工作權。（林瑞益攝）

無人機業者代表（前左）遞交陳情書給民航局。（林瑞益攝）

無人機資安聯合驗測實驗室揭牌儀式1日下午在高雄路科舉行，業者在場外發起抗議，業者認為，行政院因誤解才需要做資通訊檢測，請行政院公告有發現哪些無人機有泄密的情形？以及配套措施。財團法人電信技術中心（TTC）也提出相關解釋。

業者到路科舉牌抗議，並向交通部民用航空局遞交陳情書。業者表示，商品檢驗應由國內製造商、進口代理商等送檢，並於販售的商品註明檢驗合格標章。且商品檢驗費用高出一般使用者、消費者所能負擔，費用從15萬元到45萬元新台幣不等。民航局對此回應，會把業者陳述的意見帶回研究。

也有業者指出，對於造價比較初階的無人機，要價僅3萬至5萬元，但卻要付出15萬元的檢驗費用，是否不符合比例原則？業者還拿出3架造價不菲的無人機現場踩壞，抗議政府漠視業者的工作權，令在場有玩無人機的媒體記者相當心疼。

TTC也回應，因應無人機主管機關交通部民用航空局建立相關資安檢測機制，數位發展部督導的TTC結合民間實驗室共組「無人機資安聯合驗測實驗室」，配合民航局的無人機資安管理檢測需求，擴大資安檢測能量。

對於業者反映檢測費用過高，TTC僅表示，45萬元的部分屬於軍規的檢測費用，其他檢測費用依檢測項目而定，初階的檢測並不是特別高。台灣制定的檢測費用標準有參考其他國家的費用。

TTC也認為，無人機在天空如果被劫持，從資安衍生到國家社會的安全，無人機的軟體存在許多漏洞，有被駭與泄密之虞，因此要做好資安，也是提升無人機產業與競爭力。

至於檢驗的品牌包含大陸或歐美，TTC說，這是由經濟部商品檢驗局制定規相關規範，TTC只是設立實驗室。