林鶴明。（三立提供）

前民進黨副秘書長、前總統府發言人林鶴明，於年初卸任民進黨副秘書長一職，於今（1日）加入三立集團子公司「創造智能」團隊，擔任行銷長一職，全力協助推廣創造智能的人工智慧技術和創新服務。

「創造智能」執行長林慧珍表示，林鶴明過去在政府部門與政黨服務超過10年，對台灣政治、社會、經濟發展都有精準洞察，在政治領域的資歷完整，一定能展現卓越的領導能力和優秀人際關係，「他過去在策略規劃、組織管理與研究領域的特長，期待他的加入能擴大創造智能的影響力與服務廣度。」

林鶴明表示，轉換工作跑道，加入「創造智能」團隊是一個新的挑戰，「自己對於人工智慧技術一直有著濃厚的興趣，並認為人工智慧技術將會是未來的發展方向，而創造智能更是在AI領域擁有技術實力和優秀團隊的公司。」未來，林鶴明將以行銷長身分，帶領行銷團隊為企業客戶實現數位轉型與商業增長的目標。

「創造智能」致力於開發創新的AI技術，深入MarTech領域，協助企業實現數位轉型，針對為企業客戶推出CDP（customer data platform）產品，協助企業主透過AI技術分析客戶數據，精準推薦商品和服務，協助企業實現自動化行銷，為企業帶來更大的商業價值。「創造智能」也憑藉著深厚的web3社群經營實力與IP內容變現實力，近期將發行灣島樂園wonderland NFT，透過此NFT項目，讓更多人認識區塊鏈的應用，為NFT市場注入更多創新思維。