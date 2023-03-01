因應年後就業市場需求上升，屏東縣政府勞動暨青年發展處將在4日上午9時30分至12時30分於屏東公園椰林大道辦理「迎春納才求職去」現場徵才活動，邀請50家以上廠商，提供超過935個工作職缺，歡迎準備求職或轉職民眾，把握與企業直接面試的機會。

現場徵才活動邀請環球購物中心、大江生醫、屏東客運、強匠冷凍食品、台灣矢崎、豐鼎光波奈米科技、巧新科技、南部化成、基福工業、馬光中醫及南台灣具規模的墾丁福華渡假飯店、悠活渡假飯店等多家知名廠商。

徵才職務內容有儲備幹部、系統工程師、品管技術員、包裝作業員、職業安全管理師、食品技師、駕駛員、餐飲及旅館從業人員等各類工作職缺，平均薪資月薪達3萬2000元以上，亦有兼職職缺。

活動現場貼心提供面試集點兌換獎品活動，現場求職早鳥好康再加碼，求職者參與面試並完成戳章蓋印前150名者，將可獲得精美小禮物1份，數量有限，送完為止，歡迎求職者踴躍參加。