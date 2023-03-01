苗栗縣長鍾東錦1日赴頭份市建國國小視察營養午餐，並與小朋友們一同共進午餐。（謝明俊攝）

近期國內物價持續上漲，連雞蛋都面臨缺貨危機價格大幅上漲，為了關心縣內各級學校營養午餐經營現況，苗栗縣長鍾東錦1日上午赴頭份市建國國小視察學校營養午餐，並陪同小朋友一同吃午餐，針對部分縣市出現廚工短缺的問題，有家長關心偏鄉學校廚工是否不足？鍾東錦表示，偏鄉學校的廚工和學校、小朋友都有深厚情，應該不會出現大量離職現象，縣府也會注意這個問題，如果有發生，將會妥善處理，不會影響到師生權益。

苗栗縣長鍾東錦1日赴頭份市建國國小視察營養午餐。（謝明俊攝）

頭份市建國國小營養午餐採取委外經營。（謝明俊攝）

苗栗縣各級學校開學後，營養午餐因國內物價上漲而有所影響，目前苗栗縣一般學校每名學童每天營養午餐費是45元，偏鄉中小學補助提高至62元，縣府教育處推動多校一起聯合採購，以提高數量的方式，來減輕通貨澎漲對營養午餐採購食材上的影響。

苗栗縣長鍾東錦1日赴頭份市建國國小視察營養午餐。（謝明俊攝）

鍾東錦說，物價上漲，縣府也會有所反應，縣府及各級民代都對小朋友的營養午餐非常重視，小朋友吃午餐是否感到幸福？這點是非常重要的，原則也是盡可能以在地食材，也要配合中央的政策，例如去年中央喊出班班吃石斑，多數小朋友都有吃到石斑，今年縣府也會努力，每個月讓小朋友們吃一次石斑。

頭份市建國國小學童們自行打菜。（謝明俊攝）

鍾東錦說，目前大家對蛋的問題會比較緊張，由於學校的採購量比較大，為了避免與其它消費者排擠，可以考量略為減少吃蛋次數，讓市場的流通性更好，雖然市場上仍可以買得到蛋，只是量可能不像以前充足，小朋友很需要蛋的營養，不管在學校或是回到家，都應該可以吃到蛋，明年縣府加碼補貼營養午餐後，可以讓小朋友們吃得更幸福，希望各校長能夠幫小朋友顧好營養午餐。