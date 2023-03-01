苗栗縣每年元宵節過後，民眾因客家習俗陸續開始掃墓，卻也是公墓雜草火災的高峰期，消防人員為此疲於奔命。有鑑於公墓火警多，通霄鎮長張可欣試辦設置水塔，讓民眾就近提水，盼藉此減少火災發生。

根據苗栗縣消防局統計，今年截至目前公墓火警已經發生200多件，2月12日更是1天就發生46件墓地、3件雜草火災，「遍地烽火」讓消防人員疲於奔命。

張可欣說，這陣子火燒山案件頻繁，為降低火燒山的頻率，但考量到上山掃墓總是手提大包小包，要民眾再提水上山真的是比較辛苦，因此幾次會勘公墓後，決定在掃墓期間，利用已遷移的空墓空地，增設供水水塔，讓民眾方便就近取水，養成掃墓提水上山的好習慣。

她說，第2公墓（北勢山）離民宅最靠近，而且公墓規模較大，因經費關係，所以選擇此處開始試辦，也配合民眾3節祭祖時間，僅在掃墓期間注水供民眾使用，也請大家珍惜水資源得來不易。

張可欣表示，試辦期間，提醒大家可以帶家裡可裝水的容器或水桶上山，如需水袋的民眾，可到里長辦公室索取，目前里長蔡月雲、劉有茂里長保管提水袋。後續也會分發給各里里長，如民眾有需要，可以跟里長索取。