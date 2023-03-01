晶華國際酒店集團旗下捷絲旅Just Sleep品牌首間海外據點- 捷絲旅大阪心齋橋館Just Sleep Osaka Shinsaibashi今（1）日舉辦開幕酒會，晶華國際酒店集團董事長潘思亮、親自赴日舉行品牌鑰匙致贈儀式，象徵著晶華國際酒店集團打開日本國門，期待台日雙方緊密合作，讓更多的國際商旅體驗台灣友善熱誠的款待服務。

捷絲旅大阪心齋橋館是捷絲旅在台北、礁溪、花蓮、台南與高雄之外的第10個據點，也是集團旗下的第16間飯店、更是自創品牌跨出台灣進軍國際的第一間代表作。

晶華集團董事長潘思亮在酒會中表示：對於晶華來說，這是一個意義深遠的里程碑，我們很高興可以跨出台灣，在與我們最為友好的日本，開啟集團的海外業務。因為疫情的影響，國際觀光飯店業沉寂了將近3年的時間，我們開幕的當下，正好是各國國境開放，國際旅遊逐漸返回正軌之際，捷絲旅大阪心齋橋館所在的地點是大阪的觀光重鎮，也是國內外觀光商旅必訪之處，晶華在經營台灣、日本、韓國、港澳、新加坡等國際旅遊市場有超過30年的經驗，在服務自由行旅客的住宿需求方面，更是受到許多旅遊評論網站的好評，現場工作同仁有著台灣特有的友善與熱忱，相信我們可以很快地把旅客帶進大阪、帶進捷絲旅，一同迎接國際觀光旅客的盛況回歸。

捷絲旅品牌總經理陳惠芳則表示：飯店開幕後三個月的平均住房率可以達到七成，平均房價則鎖定在新台幣3000元，三月適逢大阪櫻花季，飯店特別限量推出「大阪賞櫻趣」住房專案，兩人同行每人每晚回饋價日幣5600元起(折合新台幣約1300元)，出外賞櫻後可享用飯店所贈送的櫻花入浴劑和足貼，3月1日至3月10日期間入住的旅客，再加贈日清泡麵宵夜一份，凡於週日至週三退房的旅客，還可享延遲退房至中午12點。

捷絲旅大阪心齋橋館的業主—MINATO CREATE CO. LTD.是日本知名的地產開發公司，投資事業遍布全球，社長木下仁湊為土生土長的大阪人，時常來台洽公或旅遊，對於晶華國際酒店集團在台灣的各家飯店都留有深刻的印象。

2022年初，木下社長開始積極佈局迎接後疫情時代旅遊需求的飯店事業，6月份即與晶華旗下品牌Just Sleep簽訂管理合約，將公司位於心齋橋黃金地段的飯店物業委託晶華經營管理，期望借助晶華在亞洲市場的業務經驗，以及台灣人友善熱情的服務方式，與在地的其他飯店做出區隔，木下社長致詞時除了感謝各界促成飯店開幕的努力之外，也歡迎大家前來大阪這座巨大的主題公園，體驗不同於日本其他城市充滿歡樂且多樣性的獨特魅力。

捷絲旅大阪心齋橋館的室內設計團隊iGOCOCHi Management Co. Ltd.代表董事馬渡伸也於會中分享他的心情：這個項目最大的挑戰是必須在不到半年的工期內完成重塑與改造，並且結合在地元素、打造出捷絲旅的品牌形象，能夠如期完工，要感謝業主與晶華的支持，也祝福雙方日後在日本國內拓展捷絲旅品牌的計劃一切順利。