好萊塢男星傑瑞米雷納（Jeremy Renner），於漫威飾演「鷹眼」一角將演藝事業攀向巔峰，不過年初遭鏟雪車輾過送醫，診斷後發現30多根骨頭斷裂，由於傷勢嚴重估計要長達兩年時間才能恢復，昨(28日)於instagram限動PO出影片，透露將「不惜一切代價」只為了能早日康復，短短一句話讓粉絲心疼不已。

傑瑞米雷納年初於在住家外被鏟雪車輾過，嚴重出血緊急送醫治療，經過一系列檢查後，除了腿部骨折、右側胸部塌陷、頭部大量出血等傷勢外，一度難以自主呼吸，根據知情人士透露由於腿部傷勢嚴重，得開刀數次才能復原，另外胸部損傷嚴重，也得進行手術重建，當時他於推特發文附上躺在病床上復健的照片，並公開恢復進度，透露總共有30多根骨頭斷裂，由於傷勢嚴重，據悉得經過2年時間才能完全康復。

傑瑞米雷納踩著飛輪復健，並寫下「Whatever it Takes（不惜一切代價）」，展現出想要早日康復的決心。（圖／jeremyrenner IG）

傑瑞米雷納昨(28日)於社群網站PO出一則影片，在帶狀工具輔助下，用左腳踩著飛輪復健，接著附文寫下「Whatever it Takes（不惜一切代價）」，短短一句話展現出想要早日康復的決心，隨後也轉發健身品牌的PO文，只見對方為他打氣，希望他身體能即早復原，並能比過往更加健壯，對此他表示狀況雖不如預期，但還是會繼續努力。

「鷹眼」傑瑞米雷納從2011年於《雷神索爾》首次登場，先前受訪時表示已陪伴影迷長達10年時間，讓他不免感嘆：「有點感傷，我覺得變老了」，眼見漫威雖持續有新血加入，但也有不少角色遭賜死，讓他忍不住開玩笑表示：「我好像老爺爺，感覺糟透了」。