無黨籍市議員陳冠羽表示，基隆市65歲以上人口已突破7萬人，非常需要設立專責長照單位。（徐佑昇攝）

基隆市議會1日開議時，社會處報告目前基隆市日照及長照中心概況。民進黨籍市議員許睿慈指出，市府提供的數據並不能呈現量能是否足夠；無黨籍市議員陳冠羽表示，基隆65歲以上人口已超過7萬人，但日照長照機構量能均明顯不足，需求迫切，市府應該要審慎研擬成立長照專責主管單位。對此社會處表示，會針對議員的指教再行研擬，共同改善基隆長、日照問題。

社會處處長楊玉欣表示，議員提出的問題社會處會積極檢討，針對設立專責單位部分會請專家學者研擬討論。（徐佑昇攝）

首先社會處處長楊玉欣先針對基隆市目前日照以及長照中心營運現況進行說明，目前日照中心收托人口有253人，收托率達90.3％，正在逐步擴增社區整合型服務中心、複合型服務中心、以及巷弄長照站等機構。

民進黨正妹營養師市議員許睿慈首先質詢表示，市府的資料沒有顯示長照的量能與人力是否足夠。像是衛生局的「照顧管理專員」，離職率高達33％，然相比全國平均僅14％，竟超出兩倍；在衛福部公開資訊每萬人失能人口配合的照服員人數，非六都平均為886人，但基隆市僅530人。無論是在負擔的人力比以及離職率，基隆都是全台吊車尾，希望市府可以積極檢討改進。

無黨籍市議員陳冠羽表示，基隆長照目前最大困境就是沒有一個專責的長照單位，且充滿了許多「長照黑數」，有許多數據是沒辦法反映長照現況的。更嚴重的是，截至今年1月基隆市65歲以上人口已經達到70018人，正式突破7萬人，扶老比截至2022年為27.24，是全台第7名，此外基隆通勤族多，許多長者名義上雖然不是獨居，但實質上是「類獨居」的狀態，因此需要長照的人口絕對遠比目前的統計數字高出太多。

陳冠羽呼籲，基隆市扶老比相近的屏東縣已在3月1日成立全國縣市第一個一級單位－「長照處」，顯見其他縣市非常重視長照問題，基隆身為老年人口及扶老比全台前幾名的城市，更應該盡快設立財務獨立、權責統一的長照專責單位，才能解決迫在眉睫的長照問題。

國民黨籍市議員針對長照部分，多持肯定態度，但希望可以更好。例如市議員連恩典表示，目前基隆的私人養護中心就是不夠，真的一位難求，可是想做長照的業者在設立照護中心時，因為法規還有各單位的被動態度，沒有積極輔導業者去成立，反而造成困難重重，這部分應該市府要跨單位共同幫助業者可以合法設立。

社會處回應，有關於議員提出的建議，一定會積極深入了解，包含明確相關數據，還有相關政令宣導的加強，同時也會與其他有關的權責機構共同討論，研擬方案來改善議員提出的長照及日照問題。至於市府設立長照專責單位部分，會召集專家學者來研討可行性。