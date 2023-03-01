微軟在這個月進行了一連串的產品改造，新版Windows 11是最新的成果，將展現出該軟體巨頭如何在AI領域取得領先。

微軟表示，桌上型電腦的Windows作業系統將在搜尋框中納入新版Bing搜尋引擎，協助每月約5億用戶瀏覽文件和網路。目前新版Bing搜尋引擎尚處於預覽（Preview）模式，供169個國家超過100萬人使用。

為了從Alphabet旗下谷歌公司手中搶佔市場版圖，微軟最近發表與爆紅的AI聊天機器人ChatGPT進行整合的搜尋引擎Bing和Edge瀏覽器。

在全面推出之前，微軟一直在收集對新版Bing的使用反饋。據媒體報導，Bing的AI聊天機器人對某些測試者示愛，有時候會語帶威脅，促使微軟對「長聊」做出限制，稱這種對話「誘發」系統做出並非故意的回應。

微軟並表示，除了新版Bing之外，更新後的Windows系統也將提供可以連動iPhone簡訊與電話的軟體，但初步只會有限地開放給部分用戶。