群光電能過去幾年積極調整產品結構，集中資源衝刺高價值或高成長性的產品，包括雲端伺服器、低軌道衛星、智慧樓宇等，成果逐漸顯現，其中雲端智能應用是帶動公司獲利成長的最大功臣，去年營收年成長高達23%，營收比重更首度突破5成，營收貢獻已超越傳統PC相關應用。

受到傳統淡季及NB等終端客戶庫存調整影響，群電第1季營運呈現季減年減，法人預估，群電第1季營運年減約20%，不過群電強調，今年第1季雖然展望保守，但整體營運獲利仍屬穩健，在產業齊力積極調整庫存之下，還是看好本季落底後業績逐季回升。

群電也期許公司不僅要會賺「景氣財」、「管理財」，未來更要賺「技術財」，近期群光電能攜手國際IC大廠導入整合式氮化鎵(GaN、Gallium nitride)解決方案，打造新型節能筆電電源供應器，目前客戶的詢問度非常的高，預期今年GaN筆電電源的出貨量可望較去年倍增；伺服器電源及智慧建築解決方案，經過多年的耕耘，也逐步開花結果，今年有機會維持雙位數以上年成長。

曾國華表示，今年營運成長主要動能來自於智慧樓宇、低軌道衛星、大瓦特數NB電源及伺服器，其中智慧樓宇今年營收可望逾12億元，較去年倍數成長，全年營運有望超越去年再創新高。

為因應客戶供應鏈分散需求，群電積極擴建泰國新廠，新廠預計今年6月完工，6月到7月開始進駐設備，9月投產，2022年群電資本支出約14億元，預估今年達20億元，群電目標是2024年泰國廠佔整體產能30%，大陸廠區佔比約70%。