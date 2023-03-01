明泰2022年全年合併營收為336.34億元，年增率20.72%，2022全年營收創下歷史新高紀錄，主要受益於核心事業的成長，包括交換器成長47%，無線寬頻成長35%。明泰2022年營業毛利率18.59%，年成長約2個百分點，營業利益17.14億元，年成長141.6%，歸屬於母公司業主淨利9.17億元，年成長111.41%，每股盈餘1.69元，為近10年高點。全年毛利率為18.6%、年增加2.1個百分點。另外，明泰截至去年第四季庫存天數微幅降低4天、為124天。

黃文芳表示，明泰2022年營收創下新高，淨利年成長111.41%，主要是得益於缺料改善、新市場成長，毛利率受惠於產品組合改善、有效的經濟規模，以及越南廠效率提升，越南單一機台的成本低於以往在大陸。

明泰2022年合併各產品組合占營收比重來看，區域都會網路產品線占合併營收比重為39%，較2021年增加7%，除了維持穩定出貨，同時也受惠於AI、大數據等趨勢，對於傳輸速度要求提升，進而帶動數據中心網路建置潮，預期今年整體交換器營收表現將穩定成長；在無線寬頻產品線部分，2022年占合併營收比重為50%，較2021年增加4%，今年除了原有產品外，也會持續布局5G專網及其他相關領域；此外，數位多媒體產品線在越南生產基地建置完成，及新客戶產品陸續導入量產下，2023年預計有明顯的成長。此外，明泰在新產品、新領域的開拓上皆有所斬獲，也積極佈局低軌衛星相關產品，持續力拼成長動能。

明泰2022年美國新客戶開始發酵，穩定出貨，北美、亞太為主要成長市場。以明泰2022年各市場營收占比來看，美洲占比56%、其次為亞洲23%，以及歐洲的20%，其他市場則為1%。

展望2023年，黃文芳表示，在交換器務分，明泰將擴大企業應用、資料中心生意，以及增加電信市場生意並積極放大400G出貨；無線寬頻部分，將耕耘新技術Time to Market以及拓展5G生意；IP Cam會聚焦資源、拓展業務；其他新事業則會致力於低軌衛星接收器生意。

明泰集團成員包括專職代工的明泰、品牌仲琦、SI(System Integration)有互動(6486)、宸隆，另外還有就是補強技術的艾普勒、鐳洋，其中，明泰占比艾普勒大部分股權。

另外，明泰董事會也決議，每股配發現金股利1.69元，將獲利全數和股東共享。