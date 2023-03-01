全民普發現金6千元，最快4月入袋，配合政策，王品集團開出第一槍，也要發6000元，旗下五大鍋物品牌「聚日式鍋物」、「尬鍋」、「青花驕」、「嚮辣」及「和牛涮」，3月率先加發6千元，即日起至3／15下載瘋美食App，能一鍵領取五品牌共6千元振興禮金，發放總價值高達1.2億元。

「聚日式鍋物」、「尬鍋」、「青花驕」、「嚮辣」及「和牛涮」開鍋邀全民淘金，3／15前至瘋美食App，能免費兌換五品牌面額120元優惠券各10張共6千元，每人限領一次，憑券至門店消費，單筆消費滿千即可折抵120元(可累計)，等於現打88折。

沒用完的優惠券還可轉贈親友使用(須同為瘋美食會員)，算是自用送禮、親友同樂、增加情感的好禮物。即日起至4／28，到五大鍋物任一品牌，透過瘋美食App結帳，不限內用外帶消費滿千，就有機會帶走iPhone 14，消費越多次中獎機會越高。活動期間好禮不斷，加入品牌Line官方會員，還有滿千折120元優惠可領。

網友票選最愛和牛麻辣鍋吃到飽「嚮辣和牛麻辣鍋」，3／1推出寵愛女神獻禮，與女性朋友攜伴同行，兩人以上點和牛無限嚮套餐，並出示活動頁面，即贈「女王限定和牛玫瑰花」一份。要將頂級和牛霜降肉片，要捲成如玫瑰花可不容易，相當考驗主廚功夫。玫瑰花置入玻璃盅，端上桌時隨乾冰瀑布綻放花朵，仙氣十足又好吃。

「嚮辣」提供 6種和牛玩味吃法、頂級海鮮吃到飽，主打中西fusion餐酒夜店時尚風格，以復古時髦裝潢.網美級餐點深受女性顧客喜愛。豪華三層頂級和牛海陸鐵塔，提供獨家「嚮辣風味和牛」多口味吃法，搭配氳氤乾冰，滿足女性朋友味覺與視覺雙飽足體驗。3／31前好康連發，到門店消費使用瘋美食App結帳，單筆消費滿2000元贈瘋點數100點，邀鐵粉們嗑鍋也能有小確幸。