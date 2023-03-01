儘管雙方每時每刻都在承受巨大的人員傷亡和財產損失，地區穩定、世界經濟和全球秩序也在遭遇無孔不入的破壞、侵蝕和動搖，但在戰場形勢相持不下、政治立場針鋒相對的情況下，俄烏戰爭在爆發一年後仍看不清盡頭。中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建今天在《環球時報》撰文稱，危機已經成為巨大的黑洞，不斷吞噬國際社會應有的相互信任、合作機遇和發展前景；危機正在成為沸騰的火山口，在國際關係中不斷釋放出敵意、對抗和風險。烏克蘭危機，正從「棋局」成為「賭局」。

文章稱，無論當事方在衝突爆發前是如何規劃和盤算一場「棋局」的，現實中各方你來我往、拳拳到肉的不死不休和失控升級、孤注一擲的恐怖前景相互刺激，各方為實現自身目標的控局能力都在下降，危機失控的風險不斷上升。衝突爆發一年多了，各方博弈持續升級，美國和西方國家提出從援助烏克蘭到制裁俄羅斯並追究其「罪責」的一系列方案，將此前「烏克蘭不能輸、俄羅斯不能贏」的目標升級為「俄羅斯必須輸、烏克蘭必須贏」。烏克蘭危機正從「棋局」進入更危險的「賭局」狀態。

文章稱，戰場形勢進入相互消耗是棋局變成賭局的直觀體現，決定這場賭局勝負的首要因素是美俄能否主導對自己有利的遊戲規則。導致危機停不下來的表面因素是俄烏雙方的政治目標差距過大難以妥協，軍事上都猶有餘力不肯罷手，但真實場景是各方都在賭一個能繼續留在局內充當玩家的資格，各方都已押上不同代價的籌碼，在坐穩莊家、兌現收益並榨乾對手、迫其出局之前已難以收手。

文章稱，在開局的博弈中，俄羅斯的預期收益是要通過解決「烏克蘭問題」來改善安全環境、迫使美國和北約平等對話來確保其大國地位。在軍事手段不足以支撐其政治目標後，俄方轉向以拼消耗來形成對峙局面，目標也轉向更為現實的將烏東四地「落袋為安」、嚇阻北約插手升級並確保國內資源的持續支撐。被拖入消耗戰的烏克蘭難免體力不支，不得不持續要求西方加大供血力度。因此俄羅斯的賭注是烏克蘭僅靠西方提供的體外輸血無法長期堅持，並且西方出於自身的利益考慮，既無意也無力為了烏克蘭而砸鍋賣鐵。俄方在賭局中的目標就是要將烏克蘭危機變成美國和西方的「烏克蘭問題」。

文章稱，如果危機成了一根套在自己脖子上的絞索，顯然不符合美國和西方的利益。美國在棋局中追求的預期收益是既要達成「控歐弱俄」的目的，還不能被烏克蘭給分了心，最好能借機把盟友動員起來做好同時應對「來自兩個大國的挑戰」的準備。美國想要實現其收益，就要確保俄羅斯會按照它設定的規則來行事，即在軍事上俄烏衝突始終限於烏克蘭一隅，在政治上美國想樹立的「捍衛自由」形象會給民主黨的國內支持加分，並鞏固美國在西方世界的領導地位。然而，烏克蘭危機進入賭局狀態則意味著俄羅斯要掌握遊戲規則，迫使美國在政治高調下不得不付出更大的資源消耗，不僅越陷越深更可能衝擊到其國內政治。儘管美國民主共和兩黨仍維持著對烏克蘭危機的政策共識，但隨著2024年大選週期的臨近，這種共識會在共和黨內特朗普派的不斷攻擊和激烈的黨爭中變得更加脆弱。美國還將不得不考慮盟友們給予配合的意願和能力，如果歐洲的經濟和民生問題繼續衝擊其政治，看似一致的西方陣營就可能出現更大範圍的龜裂。

文章預測，接下來，美國和西方會更深地捲入到危機中，並隨時可能觸碰到與俄羅斯直接對抗的臨界點。一旦烏方獲得打擊範圍更大和機動性更強的武器系統，戰事擴大到克里米亞和俄本土並迫使北約直接下場的可能性就越大，因此北約是否向烏克蘭提供先進戰機將是局勢是否升級的一個重要節點。出於國內政治和盟友協調的考慮，美國又必須為衝突預設時間點並不斷在軍援升級問題上保持平衡。雙方都面臨要在2024年確保國內政治優先，美國的企圖會不斷遭遇到俄方的反制，在雙方缺乏基本互信的情況下，危機失控的風險會持續上升。俄烏衝突的未來難以按照任何一方的意願展開。

文章認為，儘管對於烏克蘭危機究竟是國際秩序一個持續、長期和巨大變化的開端還是一個短暫和局部的可控變量仍有爭論，但隨著一個各方都欲罷不能的賭局的形成，這場危機對國際秩序的衝擊將更為巨大和深刻。無論這場賭局最終如何收場，對於國際社會的絕大多數成員來說，現在更應該思考並未雨綢繆的是，如果世界的多極化秩序注定要以衝突的方式作為開端，那麼現在應該做的不是在俄羅斯與西方之間賭個輸贏，而是要增添更多建設性的力量並盡力建構國際關係民主化的根基，烏克蘭危機和世界秩序都面臨著標本兼治的根本性問題。