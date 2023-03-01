蔣萬安以市長身分為228道歉 王世堅喊「美中不足」：我個人可以放下

台北市長蔣萬安昨在二二八紀念活動致詞時提到，為76年前台北大稻埕天馬茶房附近發生的緝菸事件，最終導致全台二二八事件，他身為台北市長致歉。民進黨台北市議員王世堅今下午受訪時說，這是一個好的開始，但是美中不足的是，蔣並不是以蔣家後代的身份來致歉，而是以台北市長的身份，而他個人對蔣萬安可以放下，但其他二二八受難家屬是不是接受，就交由受難家屬們及國人公斷。

王世堅表示，蔣萬安昨天頭一次以首都市長身份，向二二八事件致歉，這是一個好的開始，但是美中不足的，蔣並不是以蔣家後代的身份來致歉，而是以台北市長的身份，循過去前市長馬英九的往例，因為蔣萬安是市長，所以向天馬茶房引爆的二二八事件來致歉，話語僅止於此，但是大稻埕天馬茶房只不過是二二八事件的導火線之一，二二八歷史真相都已真相大白，蔣萬安的道歉是美中不足。

王世堅指出，就他個人而言，他是二二八受難家屬，3天前提出要求，希望蔣萬安以蔣家後代身份向全體市民、國人、所有二二八受難家屬致歉，蔣萬安也確實致歉，對他而言，個人對蔣萬安可以放下，但是二二八受難家屬何止千千萬萬，其他二二八受難家屬是不是接受，就交由受難家屬們及國人公斷，他個人不會再跟蔣萬安論及這件事，因為他擔任台北市議員，還有更大的任務應該要去監督蔣萬安。

王世堅也說，蔣萬安不以蔣家後代身份致歉，蔣萬安是蔣家歷史光環與資源最大受益者，而在這樣的歷史的弔詭之下，選上台北市長，讓二二八事件的受難者在天之靈以及受難家屬，當然看到這樣的景象是情何以堪，雖然他放下，但還是希望蔣萬安能夠參透這一點，既然是蔣家光環資源的接受，就應該代表蔣家父祖輩過去的錯誤及罪行認錯道歉。

王世堅提到，有一個聲音聽了難過，要受難者家屬放下、向前看，只有受害者才有原諒的權利，加害者或加害者的後代就是認錯道歉，有那麼困難嗎？不要對受難者或受難者家屬做二次傷害。他強調，受難者家屬到現在沒有一位曾經對國民黨或高官們，即便是馬英九、蔣萬安都沒有任何突兀或不禮貌的衝撞，在如此客氣的隱忍之下，還要被他們酸言酸語，好像說你又再提二二八，「都給你道歉了，那你們還要怎麼樣」，瀰漫著這氛圍非常不好。

王世堅認為，過去到現在，道歉的固然是政府的領導者，從李登輝、馬英九、郝龍斌到蔣萬安，可是他們都刻意隱略二二八事件的元凶就是蔣家父子，這些元凶被刻意遮掩歷史上的錯誤與脆行，這也是受難者家屬心裡所忿忿不平的，尤其在挖掘二二八歷史真相過程，學者專家都已經把二二八歷史真相都一一的去挖掘，也拚湊出完整的歷史真相。

王世堅說，元凶或受益者後代，當然就必須承接來認錯道歉，他再次強調，自己對蔣萬安還有別的重大的任務必須監督，現在要研究蔣萬安的政策作為、預算，「我個人對你放下」，他要求蔣萬安對二二八致歉，蔣萬安也致歉，雖然這個致歉講了一半，另一外一半，蔣萬安應以蔣家後代的身份認錯道歉，不過好歹蔣萬安也致歉，雖然美中不足，但他個人可以放下，回到議員的身份繼續監督蔣萬安。

二二八協會名譽理事長廖繼斌昨上台致詞，被議員批評發言包含政治吹捧、背離主題，王世堅認為，廖過去30年來追求平反二二八歷史真相，很熱心也盡了很多力，廖個人的感受並不足以代表全體二二八受難者家屬，尊重廖的看法，但是其他更多受難者家屬對於蔣家是忿忿不平的，「認錯道歉有那麼困難嗎？認錯道歉比他們任意下令殺人容易多了吧，他們父祖輩是下令鎮壓屠殺欸」，後代認錯道歉會比下那種血腥命令還困難嗎？所以認錯道歉是一種勇氣，希望蔣萬安能夠看清這一點。

王世堅指出，他要求蔣萬安應該以蔣家身份致歉，但是他不會再提，因為有更多更繁瑣的台北市政，他必須要對蔣萬安監督，他個人放下，但其他千千萬萬家屬心裡面還是糾結，元凶就是蔣萬安的曾祖父，蔣萬安承接曾祖父的光環資源，也必須針對曾祖父犯的罪行認錯道歉，這是簡單的道理，蔣萬安的致歉美中不足，而且蔣萬安心理有數，未來還有二二八追思會，蔣萬安應認錯致歉。