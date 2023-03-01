228連假陽光露臉，駁二藝術特區迎來滿滿出遊人潮，4天累積近20萬參觀人次，但鹽埕分局可沒閒著，不只深入駁二各個角落向遊客進行防詐宣導，還推出了「反詐騙九宮格」遊戲宣導，利用與民眾互動的遊戲間，將詐騙手法及案例深深刻進民眾的腦海裡。

此次228連假駁二藝術特區的戶外市集最受民眾青睞，大義區的「迎春祭」及大勇區的「小老闆市集」，擠滿觀看市集演出與逛逛手作品牌的群眾，也有許多民眾在草地上野餐曬太陽。

鹽埕分局防詐宣導團趁228連假駁二藝術特區人潮滿滿時，結合「小人類市集X迎春祭」大義街市集廣場、大港橋等地點，以反詐騙宣導遊戲道具「詐騙九宮格」進行「識詐」宣導活動，套用「網路購物」、「投資詐騙」、「解除分期付款」、「假愛情交友」、「猜猜我是誰」等前5大詐欺犯罪手法在遊戲中，使民眾於玩遊戲的同時，以提升識別詐騙手法的能力，降低受騙上當機會。

鹽埕分局分局長李紹榆表示，詐騙集團手法日新月異，並會隨著熱門時事不停變換，製造吸引人的標題，使民眾陷於認知錯誤落入詐騙陷阱中，民眾若有任何詐騙的疑慮，謹記冷靜、查證、報警3原則，便可將受害程度降到最低。