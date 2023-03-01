仲琦2022年營收為123.18億元、年成長27%，全年淨利為6.08億元、年成長175%，單季每股淨利為1.5元；全年毛利率為22%、年成長1.7個百分點。另外，仲琦截至去年第四季庫存天數持續降低到58天。

仲琦去年因經濟規模提升，包括歐洲、北美洲、中南美州以及亞太市場均有所成長，帶動營運以及生產效率，且因產品組合優化，帶動去年毛利率提升，順勢帶動獲利成長。值得一提的是，仲琦積極發展中南美州的阿根廷市場，今年會開始有出貨。

仲琦表示，目前供應鏈已經明顯改善，將加強庫存控管以降低採購成本，以越南廠來說，將會增加在地採購，降低運輸成本以減少庫存。在市場部分，持續在北美導入新產品，並在歐、亞洲以及中南美洲等市場加速新客戶開發，朝向產品組合豐富，並創造規模經濟，以提升獲利。

董事長黃文芳表示，2023年仲琦將持續成長，以「市場均衡布局」及「擴大明泰、仲琦加乘綜效」為發展主軸，除固本優化原有事業以及產品組合，在原有通路增加更多產品服務外，同時積極擴張新通路、增加新市場，並提供創新的5G相關產品服務，開拓雲端管理平台的服務，也持續以M&A(併購)補足技術與增加出海口，以期增進獲利能力。預期在新市場持續拓展，及產品多樣性比例持續提升下，仲琦對於今年整體的營運審慎樂觀，也會持續追求毛利率的提升。

以市場需求來看，黃文芳表示，網通需求現在看到還是很強勁，且還有升級的趨勢催化，手中訂單有將近一年的能見度，又以上半年更為樂觀，原物料部分，IC設計還是有部分短缺 目前預估要到第二季、第三季才會完全舒緩。

此外，仲琦子公司互動(6486)受惠國內各大業者持續加速5G基礎建置，雖然2022年大環境嚴峻，多數企業減少資本支出，但互動仍有多項大型專案完成驗收，並於新產品及新領域的開拓上有所斬獲。