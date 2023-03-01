新銳藝術家作為網路世代的一員，以網路或數位資料作為題材日益多見，蕭其珩便是常使用Google Map的一員，並透過自己的差異化記憶而使得景色變得獨特。過去2年他以居住地的生活場景與事件為素材的《最佳地點地圖》系列，亦可視為藝術家一趟自我拼組的歷程。

蕭其珩指出，「最佳地點」一詞來於漫畫《通靈王》裡總是找尋著最佳地點的角色梅宮龍之介，漫畫作者武井宏之曾提到「地方」和「場所」對自己而言是重要的，「最佳地點」是一個可以回到自身基準的地方。蕭其珩以此為概念，結合自己過去透過Google Map，所到之處附上自己所留存的文字、評論，而在網路上編造出一份屬於自己的最佳地點地圖。

蕭其珩表示，此次的系列作品，很多畫面是在生活中突然湧現的，是一種類似於「錯誤」的想法，卻與當下所在的地點融合成一片新的、錯誤的風景，而不真實的景色反而被慢慢地記錄下來。所記錄的多為2020年和2021年蕭其珩所經歷的生活場景與事件，包括在高速公路所所見的隔音牆，在彰化看到鄰居家用網子把樹葉包起來防風而成為「雞腿樹」，在西子灣看到很多釣魚的人把小傘戴在頭上像是寶可夢裡的火箭隊等。

另一方面，此次作品也是蕭其珩對繪畫視覺性的再思考，雖然在題材上透過文字筆記或腦海印象，與網路資料圖文相互對比，並以其中的差異作為創作的出發點，在媒材上仍選擇了傳統的油畫，並在創作過程中融合鉛筆素描與水墨創作筆法，創造出獨特的風格，也反應網路世代的藝術家所展現的獨特美學思維，在傳統媒材上再造與創新。