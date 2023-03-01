基隆市政府表示，112年度的植樹月活動自即日起開跑，為鼓勵民眾參與市容與生態環境的改善，市民將可以自3月11日起，憑發票免費換取苗木，今年基隆市產發處準備了5千棵苗木，鼓勵民眾踴躍參與這項活動。

基隆市產發處表示，3月11日將在七堵苗圃舉辦「發票換苗木」活動，民眾憑3張今年1至3月的發票，便可免費換領1株苗木。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市產業發展處長林鼎超表示，基隆市政府為推動樹木保護、生物多樣性及城市綠化工作，每年10月至翌年3月受理本市各機關、學校及鄰里樹苗及花苗植栽計畫申請，每年協助城市環境綠化之苗木約25000棵，並於每年植樹月活動辦理樹苗兌換活動，鼓勵民眾為環境永續種下愛心樹苗。

產發處指出，今年的樹苗兌換活動，將自3月11日上午9時到下午15時，在七堵苗圃（七堵區東新街126-1號）受理兌換。民眾只要憑3張今年1月到3月的發票，便能免費換領1株苗木，每人限領3株。活動中募得的發票，也將在活動結束後捐贈給基隆市的社福團體。

產發處表示，這次活動將提供的喬木包括：樟樹、楓香、紫薇、山櫻花、青楓、小葉赤楠、烏心石、光臘樹、肖楠、苦楝、澳洲茶樹，灌木種類則是包括了：桂花、茶花、仙丹、梔子花、羅漢松、厚葉石斑木、金英樹等，等總計多達18種苗木供民眾免費領取。

活動現場也將有苗圃工作人員教授民眾植栽技巧及照顧花木的訣竅，想成為綠手指的民眾千萬不要錯過。