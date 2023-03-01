學生使用網路社交平台及線上遊戲時，可能會遭誘騙或被不法集團利用，為避免學生族群被害，北市婦幼警察隊提醒學生使用網路需特別注意幾項重點，以免觸犯法律或遭受他人性勒索。

警方表示，首先群組聊天不霸凌，網路世界是現實生活的延伸，現實生活中會發生的事情，網路世界也會發生，因為網路匿名及傳達訊息快速，言語攻擊及文字騷擾傷害狀況更為嚴重，有成立群組及社團針對特定人進行性別、性傾向發表貶抑、侮辱、訕笑或威脅等仇恨言論的霸凌行為，或上傳散播他人私密影像、換臉合成不實影像等情況，恐涉及刑法中誹謗、公然侮辱、妨害風化罪、妨害秘密罪、散布或販賣猥褻物品及製造持有等罪嫌，切勿以身試法。

警方近期處理網路跟蹤騷擾案件中，行為人為追求特定對象或為吸引對方注意，申請多個假帳號傳訊騷擾，或於網路平台上散布與對方有親密關係的謠言等，此種行為將涉及跟蹤騷擾防制法，最重處5年以下有期徒刑。

手遊購物不傳照，不肖人士藉由線上遊戲需購買角色髮飾、服飾及其他配備作為誘誀，主動傳訊要求傳送穿著制服或明顯居家環境照片，甚或提出交換私密照片，如兒少族群沒有防備危機意識，將容易順從對方要求，私密影像一旦傳送，將受控制及威脅，長期處於恐懼壓力中不敢求援。因此網路平台中如對方提出條件要求交換私密照片或影像，立即封鎖離線，以免受害。

警方提醒交友聊天要設限，網路交友聊天勿立即給予個人資料、就讀學校及居住地址等，當對方傳送有性暗示的文字及影像時，可向社交平台檢舉帳號，嚴防對方持續糾纏及騷擾。

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