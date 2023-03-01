由第6屆《超級偶像》冠軍出道的李子森，擁有斯文帥氣外型加上溫柔嗓音，擁有許多死忠粉絲，日前推出新專輯《歌。森》，引起大眾矚目。沒想到近日被人在某婚紗攝影公司網站上發現，昔日他與一名性感美女拍攝的婚紗照，疑似秘婚多年。對此，經紀人也出面回應了。

李子森日前因與杜忻恬在舞台上默契十足，被粉絲封為螢幕情侶，也因此傳出緋聞，但李子森接受採訪時卻表示只是好友關係，目前仍是單身，但沒想到就被爆出疑似秘婚的消息。對此李子森的經紀人1日回應，李子森在2015年結婚，但已在2019年離婚，因為對方是圈外人，其他細節不方便多談，「感情本來就是藝人的私事，目前李子森是單身，未來他也將持續專注在自己的演藝事業上，謝謝大家的關心」。至於被爆出往事心情有受影響？經紀人坦言李子森早已做好心理準備，現在情緒沒有被影響，工作一切照常，強調「他又不是作奸犯科，那都是好幾年前的事。」

現年30歲的李子森因家裡是賣羊肉爐，在參加第6屆《超級偶像》比賽時，曾獲得「羊肉爐王子」的稱號，近幾年又因參加《我愛冰冰show》節目使人氣再度翻紅，去年更在台北、高雄舉辦大型個人演唱會，如今雖被爆出曾有過婚姻，但高人氣仍不受影響。