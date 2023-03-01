中國大陸國家統計局2月28日發布「2022年國民經濟和社會發展統計公報」，2022年末全大陸就業人員7億3351萬人，其中城鎮就業人員4億5931萬人，佔全中國大陸就業人員62.6％。數據較2021年減少842萬，是自1962年來首次下跌，分析稱與企業需求收縮及整體勞動人口下降有關，長遠會拖慢經濟復甦速度。

第一財經報導，根據中國大陸勞動統計年鑒和國家統計局數據，1961年中國大陸城鎮就業人員為5336萬，1962年降至4537萬後一直保持增長，2021年達4億6773萬。

首都經濟貿易大學中國新就業形態研究中心主任張成剛表示，2022年勞動力市場受疫情影響嚴重，海外訂單持續下降導致就業需求下降，勞動者流動半徑縮減，農村勞動力向城市流動減弱，是城鎮就業人口首次下降的直接原因。

張成剛指出，城鎮就業人數下降反映城鎮就業機會下降，這或提高城鎮失業率，導致收入下降和工作機會不穩定，降低城鎮勞動者生活水準和消費水準，進一步拖慢經濟恢復速度。疫情放開後，經濟和勞動力市場恢復狀況依然不容樂觀，預計未來1至2年內城鎮新增就業人口數目仍可能下降。

上海復旦大學全球科創人才發展研究中心主任姚凱表示，2022年新增就業數據受疫情影響比較大，從長期來看，受老齡化和新增人口減少影響，城鎮就業人員下降是趨勢。中國大陸勞動年齡人口在2011年達到峰值9.4億後開始下降，2022年勞動年齡人口較2021年減少666萬人。2011至2022年勞動年齡人口減少了6000多萬。

姚凱稱，勞動年齡人口下降意味著城鎮人口老齡化趨勢明顯，由於中國大陸龐大的人口基數、受教育程度普遍提高，短期不會有顯著影響；但隨著人口出生率下降，老齡化日趨提高的勢頭值得高度關注。