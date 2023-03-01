嘉義地檢署偕警方相驗調查劉姓司機的死因。（廖素慧攝）

嘉義縣民雄鄉一家鋼鐵廠劉姓貨車司機吊掛鋼筋時，大捆鋼筋上疊放小捆鋼筋，疑因搖晃，他下意識用身體要去擋，卻摔落車下，吊掛半空中的小捆鋼筋隨即砸下來，劉男慘遭砸中，送醫不治。縣府今天表示，已通報南區職安中心此工安事件，並協助家屬申請勞動部及縣府的慰問金。

嘉義檢警初步調查，劉男於2月27日上午8時許在鋼鐵廠吊掛鋼筋，有林姓員工聽到劉男突然大叫一聲，他轉頭一看發現劉男疑似要用身體去擋正在晃動鋼筋，卻不慎從貨車上跌落到地面，有1小捆鋼筋跟著掉下來，劉男閃避不及被砸中。

檢警調閱現場監視器畫面，劉男當時在貨車上吊掛鋼筋，有1大捆鋼筋綁在吊掛機具上，另有1小捆鋼筋就疊放在大捆鋼筋上，沒有固定，鋼筋晃動，劉男意圖擋住，卻跌落車下，而重約150公斤的小捆鋼筋也掉下來砸中他的頭部。

劉男送醫搶救至上月28日宣告不治，檢警會同法醫相驗，劉男頭部重創，主要死因是顱內出血、顱骨和顏面骨骨折，其他身體部位沒有傷痕。

嘉義縣政府勞工暨青年發展處副處長林俊傑表示，此工安事件已通報南區職安中心前往檢查現場環境，縣府職災個管員也與劉男家屬聯繫，將協助申請勞動部及嘉義縣府的慰問金。