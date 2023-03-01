台灣運彩xT1聯盟台南台鋼獵鷹本周末主場賽事推出「女力時代」主題周，4日、5日兩天賽事分別邀請台南在地的運動女將「舉重精靈」方莞靈、「追風少女」楊合貞擔任開球嘉賓，加上最甜啦啦隊Wings Girls的熱情表演及簽名會等活動，要讓現場球迷感受滿滿的女力魅力。

台鋼獵鷹4日邀請到奧運國天「舉重精靈」方莞靈擔任開球嘉賓，隔日則是「追風少女」楊合貞為賽事開球，兩位在國際體育賽事發光的女將都來自台南，方莞靈被譽為是台灣女子舉重的未來之星，2021年首登奧運殿堂，在東京奧運舉重女子49公斤級項目就奪得第4名，楊合貞則在2017世大運滑輪溜冰項目拿下5金，讓世界看見台灣的溜冰實力。

獵鷹球團為寵愛觀賽的女球迷，限量送給進場應援的女球迷神秘小禮乙份，另外賽事當中獵鷹得分達到38分時，現場即贈送100份加捷生醫粉紅拿鐵，讓女性球迷看球賽也要美美的。

現場也安排多樣活動讓球迷度過快樂的看球日，下半季開始設置的留言牆持續送好禮，提供進場球迷每人一張留言便利貼，寫下想對球員說的話並黏貼相對應球員區域，參與球迷還可索取號碼券，於第3節節間由主持人選出當日中獎號碼，3位幸運球迷可獲得獵鷹LOGO帽乙頂。

既然推出「女力時代」主場周活動，當然少不了Wings Girls啦啦隊，除了必收集的毛巾外，胸章扭蛋也上市了！每顆售價100元，3月4日現場於「鷹SHOP」消費滿1燕千元可參與賽後女孩合影會，5日則只要消費滿500元就可於賽後參與簽名會，名額有限。

舉重女將方莞靈常被形容長得和香港藝人「阿嬌」鍾欣潼很像。（資料照／李弘斌攝）