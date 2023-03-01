臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

昨日是228和平紀念日，總統蔡英文針對228在臉書連續發表兩篇文章，第一篇是強調政府在轉型正義方面的成果，第二篇則是說明今年在台南市舉行的中樞儀式背後的意義。這兩篇文章都湧入破3000則留言，卻都被批評與諷刺的留言灌爆，網友除呼籲政府少操弄意識型態，更紛紛質疑：「雞蛋何時能買到？」「我的雞蛋正義哩？」

蔡英文在2月27日在臉書發文指出，政府自2016年起，有系統性地推動轉型正義的整體工程，從《黨產條例》、《國家人權博物館組織法》、《促轉條例》、《政治檔案條例》到《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例》，政府完成一部部法案的立法，轉型正義也一步步累積成果。

蔡英文於2月28當日再度發文表示，今年228和平紀念日中樞儀式，在台南市舉行，活動主題正好就是「正義匯聚．勇氣延續」。我們紀念前人的正義和勇氣，是因為在現在這個時代，正義和勇氣，也有重要的意義。

以上兩篇文都湧入超過3000則留言，卻意外幾乎都是批評與諷刺性留言。網友紛紛表示：「張嘴都是正義與尊嚴，做出來的事讓人討厭」、「尊重包容善待人，尊重每個生命，年輕人要為你的任性負責，太可怕」、「記得也要紀念823」、「社會公平正義真的公平嗎？民主自由真的民主嗎？大家都清楚」、「我們的蛋價讓我們在國際走路有風！」「我的雞蛋正義哩？」「雞蛋何時能買到？」