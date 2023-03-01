台北遠東香格里拉為搶攻普發6千元商機，推出住房和餐飲消費滿六千送六千的回饋活動，國人凡於2023年5月1日至31日期間，於飯店住房或是餐廳消費滿六千元，即可獲得六千元「餐飲大紅包」，共有六張一千元餐飲抵用券，可於2023年9月30日前到飯店館內任一餐廳或酒廊使用，每次不限使用張數，只要消費滿三千即可使用一張，預計這波回饋活動將為飯店「後疫情食代」帶來20％的業績成長。

因疫情趨緩國境解封，國際旅客回流與年節旅遊聚餐消費，台北遠東香格里拉去年第四季起餐飲、宴會業績已恢復疫情前水準，飯店搶搭這波六千元政府補助熱潮，鎖定國人熱衷旅遊、享受美食美酒，為吸引國人將這筆補助運用於飯店住宿與用餐，祭出加碼回饋價值六千元的「餐飲大紅包」。

國人於2023年五月份入住台北遠東香格里拉，或是到飯店各餐廳消費滿六千元即可獲得「餐飲大紅包」，於9月30日前回到飯店的五家美食餐廳包含連續五年榮獲米其林推薦的香宮粵菜餐廳、上海醉月樓、馬可波羅義大利餐廳、ibuki日本料理以及人氣自助餐廳遠東Café皆可使用。

台北遠東香格里拉今年也已計畫推出一系列飲饌活動，包含邀請國外星級名廚與得獎調酒師客座、跨界聯名、節慶美食、主題下午茶與頂級餐酒宴等，五月份是歡慶母親節的餐飲大月，趁勢推出「餐飲大紅包」搶攻回頭客，鞏固飯店第二季與第三季的營收以達成年度目標。