PwC Taiwan在1日發布《2023台灣企業領袖調查報告：以變應變 逆轉而上》，本調查發現，高達77％台灣企業領袖認為2023年全球經濟將面臨衰退，創2012年調查以來歷史新高，且為因應供應鏈中斷、人才短缺，逾6成台企認為需要在6年內轉型，才能維持企業獲利能力。同時大陸與美國仍穩居台灣前兩大重要市場，分別有66％、63％表示認同。

但對區域性經濟則非完全呈現負面看法，最為樂觀者當屬大陸，調查中有超過6成的大陸企業領袖展望大陸的經濟將會提升。

受調台灣企業領袖也認為，面臨的前三大威脅為總體經濟的不穩定性占比57％、通貨膨脹54％和地緣政治衝突50％。整體前三大威脅與全球調查一致，但台灣企業領袖感受程度更為深刻，較全球企業多出25至26個百分點。

此次調查綜合台灣216位量化問卷調查及9位深度訪談企業領袖意見，以及PwC針對全球105個地區共4410位領袖意見調查出的結果。

在台灣部分，有77％台灣企業領袖認為全球景氣處衰退威脅，較2022年的14％大幅增加63個百分點，創下自2012年調查以來的新高紀錄；看好景氣將提升的企業領袖僅有18％，較2022年的79％大幅滑落。