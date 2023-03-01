肺癌為國人癌症死亡率第1位，桃園市率全國之先，規畫擴大對40歲以上，具職業暴露等相關疾病史、家族史等高風險族群，提供2.5萬名免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢服務，今天起開放符合資格的民眾申請，截至下午1點有近400人申請，多數為空氣汙染曝露的民眾。

衛生局表示，今天為受理預約的第1天，截至下午1點有近400人申請，多數為空氣汙染曝露的民眾，後續將進行審查，3個工作天內會以電子郵件及簡訊通知結果，收到通過審核的民眾，可透過線上預約篩檢時間及醫院，再持預約完成的QR Code及身分證明文件至醫院受檢。

衛生局說明，此次擴大篩檢對象較國民健康署補助對象年齡下修且擴大涵蓋族群，符合擴大篩檢對象須先上網預約申請，網址為（https://health.tychb.gov.tw／tyhpPublic／），如有線上申請操作上困難，可就近洽詢當地衛生所或區公所。

衛生局提醒，具有「職業暴露」及「空汙及油煙」2類別，因涉及工作年限、是否為相關法規列管事業單位等認定，民眾請先向服務單位確認是否已列入符合資格名冊，由各目的事業主管機關造冊後匯入系統。

另外，「菸品暴露」的重度吸菸者30「包－年」，即為每天吸菸包數乘以吸菸年數，舉例來說，每天抽1包菸持續30年則包年數為30，民眾勾選此項目時，應確定抽菸史已達30「包－年」，上述申請補助對象皆須提供完整簽名的聲明書，以順利完成線上申請。

衛生局呼籲，國民健康署自去年7月1日起，已針對年齡介於50至74歲吸菸史達30「包－年」以上且有意願戒菸或戒菸15年內的重度吸菸民眾，或50至74歲男性或45至74歲女性，且父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌的民眾，提供肺部低劑量電腦斷層檢查，桃園去年7月至今年1月共篩檢1953案，符合資格民眾可前往國健署網頁查詢並聯繫合約醫療院所申請篩檢。

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