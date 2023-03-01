桃園市6歲林姓小妹妹昨天晚上跟爸爸到桃園夜市，途中爸爸要上廁所，請妹妹等他一下，不料妹妹一直往前逛，不小心把爸爸弄不見，員警獲報只好先把妹妹帶回派出所，並請里長協助廣播，所幸很快就找到林爸爸。

警方表示，桃園警察分局景福派出所接獲民眾報案，指稱桃園夜市有位小朋友獨自站在路口疑似走失，請警方派員協助。警員王建豪及洪嘉銘立即抵達現場，經瞭解林小妹跟爸爸逛夜市買東西吃，途中爸爸去上廁所要她等一下，結果林小妹往附近街道逛，找不到原本等待的地方，發現不小心把爸爸弄不見了，只好站在路旁等。

員警找到小妹妹後，先帶她到周邊尋找，但未發現爸爸的蹤影，又帶她到夜市服務中心準備廣播協尋，但服務中心已休息，便先將其帶返所內休息，並立即連繫東埔里長江尚慶協助廣播，約十幾分鐘後林爸爸立即趕到派出所，他表示內急上廁所，請女兒稍等一下、沒想到一出來發現她不見了，急得馬上沿路尋找，聽到里長廣播馬上到所認領，非常感謝員警及里長的幫忙，以後會更注意相同狀況再發生。