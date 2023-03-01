這次聯名卡發行四張卡面，張國煒指出，鈦金卡以飛行上升姿態儀，就像新鮮人正要進入社會，一步步在社會中拉起人生新高度，準備隨時起飛、翱翔天際，而入社會要有姿態，態度放在對的地方，求職就會順利；商務鈦金卡以氣象儀中的雲層，象徵人生風雲多變，在職場已能預知趨勢，像是羅盤飛行雷達，知道走哪條航線，有正確方向；世界卡使用地形儀，表示無畏險峻，登峰造極後人生高度不一樣，要用宏觀角度看事業；世界之極卡則以航機達到平穩狀態，象徵全局盡收眼前、天下瞭然於心的境界。四張卡片代表人生四大階段，是有意義的一張卡。

有媒體詢問聯名卡目標衝刺幾張卡，張國煒說，數據不能講出來，講出來就會受限，航空公司如果靠信用卡就不用開公司。這張信用卡的存在不是銷售重心，也不是業績指標，但是很好的工具，有助星宇航空品牌凝聚力及品牌延伸，是我們想要的目標，也就是傳遞星宇航空精神與品牌力而不是載客率。