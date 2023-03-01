據香港電台等多家港媒報導，香港特區行政長官李家超2月28日宣佈，由於目前香港疫情整體風險可控，從3月1日起解除所有場所的「口罩令」，在室內、戶外及乘坐公共交通工具時均不用戴口罩。此前，澳門特區政府宣佈，2月27日取消戶外口罩令。《健康時報》引述大陸流行病學專家王偉炳建議，中國新冠疫情處於低水平流行階段，現在多數地區確實已符合「摘口罩」條件。

報導稱，大陸多省市的商超、餐飲場所等已不強制要求來往人群必須佩戴口罩，但乘坐公共交通工具及進出養老院、幼兒園等特殊場所仍舊需要佩戴口罩。

中山大學附屬第三醫院感染科副主任、主任醫師林炳亮在接受健康時報採訪時指出，「口罩令是新型冠狀病毒處在『乙類甲管』時期的要求，經過2022年12月新型冠狀病毒感染高發期，我國人群的免疫力屏障已較為牢固，半年內二次感染的可能性較低，從這方面而言，口罩的佩戴要求的確可以調整和優化。」

復旦大學公共衛生學院流行病學教研室主任、教授王偉炳在接受健康時報採訪時也表示：「目前新冠回歸到乙類乙管，我國新冠疫情處於低水平流行階段，現在多數地區確實已符合『摘口罩』條件。」

但同時兩位專家也都強調，鑒於目前處在春季傳染性呼吸道疾病的高發時期，如Ａ型流感等，口罩的佩戴仍然是非常有效的自我保護措施，建議未感染新冠的老人、幼兒及免疫力低下的人群，仍要繼續佩戴口罩。

林炳亮教授表示，「雖然新型冠狀病毒的免疫屏障已基本建立，但每個人免疫力存在一定差異性，短期內還是需要提高警惕，防止類似傳染性呼吸道疾病的感染。」

王偉炳建議，大陸可以參考香港的操作，即放寬口罩佩戴的規定，但在老人院、醫院等機構，仍要求繼續佩戴，尤其是在一些醫療可及性較差的地區，建議根據當地具體情況具體評估，保持靈活性，及時根據疫情防控形勢的發展，動態調整「口罩令」。

林炳亮也指出，個人可以根據自身健康情況、所在地區傳染性呼吸道疾病流行情況等選擇是否佩戴口罩，尤其在密閉空間內，從個人衛生角度而言，換季時期自覺佩戴口罩是為己為人，做好自己健康的第一負責人。