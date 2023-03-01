3D立體投影營造，讓人彷彿置身在海底世界。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府推動三義舊山線自行車設施優化。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府推動三義舊山線鐵道自行車，迄今已突破180萬人次搭乘體驗，苗栗縣政府文化觀光局爭取中央補助優化設施，其中最大亮點是在隧道內裝置3D立體投影秀，讓遊客仿佛進入「海底隧道」。

苗栗縣府2019年7月活化停駛逾20年的舊山線鐵道，並推動全台首創的舊山線鐵道自行車，民眾搭乘沿途可欣賞勝興車站、魚藤坪鐵橋、隧道群等鐵道工藝文化之美，營運迄今搭乘人次已超過180萬人次，粗估也為舊山線周邊帶來超過20億觀光產值。

考量三義舊山線觀光發展日漸蓬勃，苗栗縣政府文化觀光局向交通部觀光局爭取補助，以3200萬元優化周邊設施，包括1號隧道口新增休憩廣場及公共廁所、改善月台人行步道鋼板、3號官舍枕木步道動線調整、2號隧道、6號隧道加強照明設。

其中，最受注目的是設置在6號隧道的「3D立體投影主題營造」，以海洋為主題，遊客不論是騎乘鐵道自行車，還是下車步行，都可以看見海草、珊瑚景觀，同時有海豚、海龜與熱帶魚等海洋生物優游模樣，讓人彷若身處海底隧道。

文觀局表示，三義舊山線自行車營運以來，不只成功帶動舊山線遊客量增加，與周邊商圈發展，同時也創造就業機會，減少人口外流，這次設施優化後，將作為方建置友善旅遊環境的示範區，持續讓大家感受鐵道文化、舊山線歷史回憶。