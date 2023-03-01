斥資12億元整建的新竹棒球場工程頻爆爭議，如今再被爆原本編列4000多萬元預算在排水工程上，最終遭全數刪除，引發各界譁然。未料，日前民進黨新竹市議員陳建名稱新竹市長高虹安擋下WBC熱身賽，媒體人張禹宣對此認為，一個連排水都不清不楚，土壤品質完全不符合規範的廢土掩埋場，民進黨議員還想讓這種東西在全世界面前曝光，「當議員鬼混怕別人不知道，還想丟台灣的臉讓世界看見？」

針對新竹棒球場排水工程預算4090萬元被爆遭刪除一事，高虹安今表示，查閱球場預算書與統包需求書裡有排水項目，但估驗計價明細總表裡卻找不到，究竟是廠商有做排水工程卻漏列表，還是排水預算遭刪除又挪用，還要深入調查才能釐清。

對此，張禹宣在臉書提及，日前一些民進黨議員還稱高虹安「擺爛」，甚至說WBC熱身賽是高虹安擋下等，並直言這些邏輯癌議員彷彿怕別人不知道，極力證明自己過去有多混。張禹宣說棒球場若有需要「改善」，證實確實有「爛」那也才有得「擺」，這第一巴掌已經先打臉林智堅，需要別人幫忙收爛攤，第二巴掌又打向自己，並認為若過去有善盡職責落實監督，新竹棒球場根本不會有這麼多貓膩。

「從估驗清單中消失的排水設施，更是藏有大貓膩」，張禹宣指出，估驗表象徵工程付款的流程，其中涉及四個步驟，包括廠商提出計價、監造廠商審查、主辦機關審查，最後是機關首長審查，其中的主辦機關正是工務處，機關首長正是內政部次長吳堂安。

張禹宣強調，不管是記載缺失或是偷工減料，能夠連過工務處以及吳堂安兩關完成估驗，都足以證明前朝有重大之缺失，若是刻意為之，甚至涉嫌瀆職。張禹宣痛批，一個連排水都不清不楚，土壤品質完全不符合規範的廢土掩埋場，民進黨議員還想讓這種東西在全世界面前曝光，「自己當議員鬼混怕別人不知道，還想丟台灣的臉讓世界看見？」